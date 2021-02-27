"Лукойл" поздравил женщин-участниц ВОВ с 8 марта Общество

Фото: пресс-служба компании

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" поздравил женщин-участниц Великой Отечественной войны с Международным женским днем. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно информации, 3 марта заместитель генерального директора по связям с общественностью компании, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень поздравил женщин- участниц Великой Отечественной войны, а также награжденных знаком "житель блокадного Ленинграда", проживающих в Кстовском районе с наступающим праздником.

Отмечается, что он вручил уважаемым кстовчанкам подарки от компании "ЛУКОЙЛ" с благодарностью за их подвиг, самоотверженность, оптимизм и труд в годы войны, пожелал крепкого здоровья и бодрости духа.

"Накануне Международного женского дня мы не могли оставить без внимания наших женщин-ветеранов. Они настоящие героини, которые вынесли на своих плечах все тяготы войны. Без сна и отдыха работали на заводах и в совхозах, в школах и больницах. Посвятив себя труду, они всегда помнили о самом главном в жизни - о Родине, семье, хранили тепло и уют в доме. Их забота, любовь и мудрость помогают и сегодня нам справиться с любыми трудностями. В этот прекрасный день искренне желаю крепкого здоровья, поддержки и заботы близких. Мира и уюта в доме! Низкий поклон", - сказал Антон Гребень.