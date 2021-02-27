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Бизнес

Банк "Открытие": чем крупнее бизнес, тем реже им управляют и владеют женщины

05 марта 2021 11:25  [69] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие": чем крупнее бизнес, тем реже им управляют и владеют женщины. Об этом свидетельствуют результаты проведенного банком исследования.

Согласно информации, банк провел исследование бизнеса своих клиентов – предпринимателей, чтобы выяснить, как часто им владеют или руководят женщины, и в каких сферах они работают. Анализ основан на данных о более чем 206 тысяч клиентов.

По данным исследования, 33% клиентов банка из сегмента МСБ с годовой выручкой до 20 млн рублей – это бизнес, которым владеют или управляют женщины. С ростом годовой выручки эта доля неизменно снижается: если в сегменте 20-50 млн рублей их 28%, то среди клиентов с выручкой более 1,5 млрд рублей – лишь 12%.

Общая доля женщин – предпринимателей и руководителей бизнеса среди клиентов сегмента МСБ банка "Открытие" составляет 31%.
Распределение по выручке компании Доля женщин-ИП и компаний, где женщина – директор или гендиректор за февраль 2021

  • 0-20 млн рублей 33%
  • 20-50 млн рублей 28%
  • 50-100 млн рублей 25%
  • 100-400 млн рублей 21%
  • 400-800 млн рублей 16%
  • 800-1500 млн рублей 14%
  • 1500-3000 млн рублей 12%

Всего: 31%

Чаще всего "женские" компании работают в следующих сферах: торговля одеждой (8%), торговля продуктами (5,9%), аренда недвижимости (5,3%), грузоперевозки (4,6%), бухгалтерия и юридические услуги (4,2%). И только 3,9% "женского" бизнеса – это парикмахерские и салоны красоты, а на кафе и рестораны приходится лишь 2,9%.

По словам заместителя президента-председателя правления банка "Открытие" Надии Черкасовой, около трети компаний наших клиентов из сегмента МСБ владеют или управляют женщины.

"При этом, женщины составляют 54% трудоспособного населения России и, очевидно, чаще они выбирают работу по найму, чем свое дело. Для вовлечения женщин в экономику и предпринимательство создаются специальные программы, и во многих из них участвует наш банк. В частности, "Мама – предприниматель", международный конкурс APEC BEST AWARD, Индекс развития женского предпринимательства WBI", - отметила она.

"И мы видим результаты – в последние годы ситуация меняется, и доля женщин в сегменте МСБ растет. Последнее исследование (7 волна) Индекса развития женского предпринимательства показывает, что 93% женщин планируют и дальше развивать свое дело, несмотря на последствия пандемии. Более половины отмечают, что восстановили утраченные позиции, а еще 10% во время пандемии получили возможности для создания нового направления развития бизнеса", - резюмировала Надия Черкасова.

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Теги:
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