Два маленьких эму родились в нижегородском зоопарке Общество

Фото: пресс-служба зоопарка

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Два маленьких эму родились в нижегородском зоопарке. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка "Лимпопо".

Согласно информации, они вылупились в первых числах марта.

Отмечается, что заботу о малышах, как и положено, взял на себя отец, который в настоящее время занимается их воспитанием и знакомит птенцов с окружающим миром.

"Эму весьма необычная птица. Высиживает яйца и воспитывает птенцов не самка, а самец. Он же защищает птенцов в первые месяцы их жизни, пряча их под перо. К гнезду самку он и близко не подпускает", - сказал генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин.

В зоопарке также отметили, что сейчас отец семейства высиживает еще одно яйцо.

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СПРАВКА

Эму — птица отряда казуарообразных, крупнейшая австралийская птица. Это вторая по величине птица после страуса. Эму распространён на большей части материка Австралии, хотя избегает густонаселённых районов, густых лесов и засушливых зон.

Внешне эму несколько напоминает казуара, но не имеет ни "шлема", ни кожистых выростов на шее. Длина 150—190 см, вес взрослых особей 18—55 кг (в среднем 30—35 кг). Эму способен бежать со скоростью 50 км/ч.