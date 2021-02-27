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Бизнес

Интерес к умным часам и браслетам накануне 8 марта вырос в четыре раза

05 марта 2021 13:58  [26] Бизнес

Интерес к умным часам и браслетам накануне 8 марта вырос в четыре раза. Об этом сообщает пресс-служба компании "МегаФон".

Согласно информации, в этом году часы стали желанным подарком в противовес известной примете. Особую популярность приобрели многофункциональные девайсы. Интерес к умным часам и браслетам накануне женского праздника вырос в 4 раза, отмечают аналитики "МегаФон Ритейл".

Самые востребованные модели умных часов и фитнес-браслетов: Apple Watch SE, Huawei Band 4e и Huawei Watch GT. Судя по цветовой гамме гаджетов, которые выбирают в подарок, сейчас в тренде зеленый, розовый и серый цвета.

Те, кто решил подарить смартфон, выбирают модели средней ценовой категории с хорошим соотношением цены и качества: Samsung Galaxy M31s и Samsung Galaxy M21. Накануне 23 февраля они также пользовались популярностью. Растет спрос и на новинку Apple iPhone 12 Pro.

Если в прошлом году планшеты показывали отрицательную динамику и не пользовались спросом накануне праздников, сейчас ситуация изменилась, категория показывает заметный рост.

А вот аксессуары и товары для красоты и здоровья, например, умные зубные щетки и весы, которые активно дарили 23 февраля, накануне 8 марта в число быстрорастущих категорий не попали. Средняя стоимость подарков в этом году - от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, этот ценовой диапазон растет сейчас наиболее активно.

Интересно, что за подарками накануне 8 марта чаще идут не в интернет-магазин, а в розничные салоны – там в предпраздничные дни все категории показывают более активный рост.

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Теги:
мегафон
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