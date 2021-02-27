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Бизнес

Детали для насосов высокого давления планируется производить на базе АПЗ

05 марта 2021 15:13  [55] Бизнес

Фото: пресс-служба завода

Детали для насосов высокого давления планируется производить на базе АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина". Об этом сообщает пресс-служба завода.

Согласно информации, на площадке завода состоялась рабочая встреча, посвященная перспективе увеличения доли продукции гражданского назначения в ОПК Нижегородской области.

Среди участников совещания – Фонд развития промышленности региона, АПЗ, ООО "АПКБ" и ООО "ПК «Велам-Рус", занимающееся разработкой, производством и поставкой технологических материалов.

Интересы АПЗ на встрече представляли директор по производству Алексей Телегин, технический директор Владимир Тимофеев, заместитель технического директора – главный конструктор по спецпродукции Александр Сагин, генеральный директор ООО "ТД "Социум", начальник отдела планирования и снабжения производства гражданской продукции АПЗ Светлана Кремнева.

Обсуждалась возможность реализации проекта "Велам-Рус" по контрактному производству на мощностях АПЗ деталей для насосов высокого давления, сервоприводов и манипуляторов роботизированных комплексов. Достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве.

"Мы и в дальнейшем будем проводить подобные встречи, так как перед регионом стоит амбициозная цель – к 2025 году увеличить долю продукции гражданского назначения в ОПК до 30%", – подчеркнул директор регионального Фонда развития промышленности Алексей Назаров.

СПРАВКА
В 2017 году федеральный Фонд развития промышленности запустил программу "Конверсия", позволяющую предприятиям ОПК получать льготные займы на производство высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения. Сумма займа по этой программе может достигать 750 млн рублей сроком на 5 лет, при этом первые три года ставка составит всего 1%, а потом – 3% годовых.

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Теги:
АПЗ Завод
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