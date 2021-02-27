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Общество

Более 300 нарушений было выявлено в нижегородских школах при организации детского питания

05 марта 2021 17:21  [95] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 300 нарушений было выявлено в нижегородских школах при организации питания учеников 1-4 классов в текущем учебном году. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко в ходе пресс-конференции 5 марта 2021 года.

"На сегодняшний день мы проверили порядка 67% школ. Конструктивных нарушений нет, но текущие, к сожалению, всегда есть", - отметила она.

Выявленные нарушения касались несоблюдения технологии приготовления блюд, требований к качеству и безопасности пищевого сырья и пищевых продуктов, режимных вопросов работы на пищеблоке, полноты прохождения персоналом медицинского осмотра и гигиенического обучения, несоблюдения режима мытья посуды и инвентаря, нарушений по ведению документации и т.д.

По итогам проведения внеплановых проверок ведомством было выдано 316 предписаний. На сегодняшний день 225 предписаний уже выполнены.

Кроме того, Наталия Кучеренко отметила, что региональное управление Роспотребнадзора активно откликается на жалобы поступающие от Общероссийского народного фронта (ОНФ) и родителей учеников. Всего от ОНФ поступило 14 обращений, три из которых были перенаправлены в министерство образования Нижегородской области. Из оставшихся девяти обращений подтвердились два. От родителей поступило три обращения, один факт нарушения подтвердился.

В основном, жалобы касались холодной еды и нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

За выявленные нарушения школы Нижегородской области получили 308 штрафов на сумму  1,5 млн рублей.

Кроме того, поставщикам продуктов выписали 78 штрафы общим размером 587 тысяч рублей.

Отметим, в Нижегородской области организуют детское питание 930 школ.

Напомним, что бесплатное горячее питание для первоклассников в нижегородских школах введено с 1 сентября 2020 года.

Ранее сообщалось, что, выступая перед Федеральным собранием, президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы (1-4 классы) не позднее 1 сентября 2023 года.

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Теги:
Дети Продовольствие Роспотребнадзор
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