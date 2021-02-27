Глеб Никитин уточнил правила продажи билетов на спортивные мероприятия Общество

Фото: с сайта ecoradius.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", который действует на территории региона для предотвращения распространению коронавируса.

Изменения уточняют правила продажи билетов на спортивные мероприятия.

"Продажа должна осуществляться с соблюдением социальной дистанции 1,5 метра (за исключением совместно приобретающих билеты)", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что в преддверии плей-офф чемпионата КХЛ заполняемость трибун Дворца спорта в Нижнем Новгороде увеличена до 70%.

Ранее максимально допустимое число зрителей на играх ХК "Торпедо" составляло 40% от вместимости трибун.