Глеб Никитин уточнил правила продажи билетов на спортивные мероприятия

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", который действует на территории региона для предотвращения распространению коронавируса.
Изменения уточняют правила продажи билетов на спортивные мероприятия.
"Продажа должна осуществляться с соблюдением социальной дистанции 1,5 метра (за исключением совместно приобретающих билеты)", - сообщили в пресс-службе правительства региона.
Напомним, что в преддверии плей-офф чемпионата КХЛ заполняемость трибун Дворца спорта в Нижнем Новгороде увеличена до 70%.
Ранее максимально допустимое число зрителей на играх ХК "Торпедо" составляло 40% от вместимости трибун.
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