Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
05 марта 2021 18:24  [56] Молодоженам в Нижегородской области разрешили увеличить число гостей на свадьбе
05 марта 2021 18:05  [119] Почти 40 протоколов составил Роспотребнадзор из-за проблем в нижегородских новостройках
05 марта 2021 17:44  [75] Глеб Никитин уточнил правила продажи билетов на спортивные мероприятия
05 марта 2021 17:26  [89] Нижегородским кафе и ресторанам разрешили увеличить число посетителей
05 марта 2021 17:21  [95] Более 300 нарушений было выявлено в нижегородских школах при организации детского питания
05 марта 2021 17:00  [120] Гардеробы вновь начинают работать в нижегородских заведениях культуры
05 марта 2021 16:40  [118] Мастер-класс для детей с ограничениями по здоровью прошел в рамках проекта "Единая страна – доступная среда"
05 марта 2021 16:17  [100] "Открывать караоке и кальянные в Нижегородской области пока рано", - Роспотребнадзор
05 марта 2021 16:16  [98] Более тысячи инициатив предложили нижегородцы в рамках проекта "Команда 800"
05 марта 2021 15:31  [892] Отмена масочного режима в Нижегородской области прогнозируется весной
Общество

Почти 40 протоколов составил Роспотребнадзор из-за проблем в нижегородских новостройках

05 марта 2021 18:05  [119] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Тридцать шесть протоколов составил Роспотребнадзор из-за проблем в новостройках Нижегородской области в 2020 году. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко в ходе пресс-конференции 5 марта 2021 года.

По ее словам, основными причинами были – нарушение сроков передачи жилого помещения при купле-продаже, отказ в возврате денежных средств при невыполнении договора или в выплате неустойки, недостоверная информация о площади квартиры, ненадлежащее качество строительных работ, включение в договор условий, ущемляющих права потребителей.

В результате работы ведомства по судебной защите потребителей, обманутым нижегородцам совокупно было присуждено 535 тысяч рублей, а также 20 тысяч – в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Нижнем Новгороде начнется строительство десяти многоэтажных жилых домов. Наибольшее строительство жилья запланировано в Автозаводском и Советском районах.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Роспотребнадзор Суд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph