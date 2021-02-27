Почти 40 протоколов составил Роспотребнадзор из-за проблем в нижегородских новостройках Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Тридцать шесть протоколов составил Роспотребнадзор из-за проблем в новостройках Нижегородской области в 2020 году. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко в ходе пресс-конференции 5 марта 2021 года.

По ее словам, основными причинами были – нарушение сроков передачи жилого помещения при купле-продаже, отказ в возврате денежных средств при невыполнении договора или в выплате неустойки, недостоверная информация о площади квартиры, ненадлежащее качество строительных работ, включение в договор условий, ущемляющих права потребителей.

В результате работы ведомства по судебной защите потребителей, обманутым нижегородцам совокупно было присуждено 535 тысяч рублей, а также 20 тысяч – в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Нижнем Новгороде начнется строительство десяти многоэтажных жилых домов. Наибольшее строительство жилья запланировано в Автозаводском и Советском районах.