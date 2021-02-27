Женский заплыв в проруби пройдёт в Нижнем Новгороде в честь 8 Марта
НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов
Женский заплыв в проруби пройдёт в Нижнем Новгороде в честь 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Акция закаливания в рамках проекта "Здоровый образ жизни веди – COVID победи" состоится 7 марта в Автозаводском парке. Она приурочена к празднику наступающей весны, Международному женскому дню - 8 Марта.
В частности, запланирована пробежка по берегу озера в купальных костюмах, к оторой приглашают присоединиться всех желающих. Начало в 15:00.
Пример закаливания покажут моржи Автозаводского, Советского и Сормовского районов.
Также будут организованы игровая и спортивно-развлекательная программы, а затем женский заплыв. В заключение дамам вручат цветы и подарки.
Ранее сообщалось, что областным минкультом подготовлена праздничная онлайн-программа к 8 Марта.
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