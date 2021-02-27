Праздничный концерт к 8 Марта прошел в Нижегородской филармонии Культура и отдых

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Праздничный концерт к 8 Марта прошел в Нижегородской государственной академической филармонии им. М. Ростроповича. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, в состоялся концерт.

Мероприятие стало одним из первых в обновленном здании филармонии.

В зале, недавно открывшем свои двери после долгого перерыва из-за ограничений, связанных с пандемией, собрались представители районов Нижегородской области, волонтеры, медики, руководители образовательных учреждений, выдающиеся преподаватели из сферы искусства, члены жюри профессиональных музыкальных конкурсов и студенты образовательных учреждений сферы культуры.

На сцене в этот вечер академический симфонический оркестр под управлением народного артиста России Александра Скульского и заслуженной артистки РФ, лауреата Премии Президента РФ Екатерины Мечетиной исполнил "Рапсодию в стиле блюз" Джорджа Гершвина.

В исполнении оркестра, солистов Нижегородской филармонии и Нижегородского театра оперы и балета прозвучали избранные арии из оперетт и симфонические пьесы, в том числе ария Сильвы из одноименной оперетты Кальмана, ария Далилы из оперы "Самсон и Далила" Сен-Санса, "Венецианский карнавал" Арбана, Венгерский танец №1 Брамса и многое другое.

"Нам очень радостно от того, что долгожданное открытие обновленной филармонии для наших любимых слушателей состоялось в этот предпраздничный день. И это радостное настроение всех участников праздничного концерта мощно передавалось залу", - отметил Александр Скульский.

Напомним, в Нижегородской государственной академической филармонии им. М.Л. Ростроповича завершены ремонтно-реставрационные работы в холле в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

Обновлены инженерные коммуникации, стены оштукатурены и покрашены, полностью заменены потолки и напольное покрытие, установлено новое световое оборудование. Выполнены противоаварийные работы по укреплению плит перекрытия, завершается монтаж элементов декора и установка оборудования.

Само здание филармонии является объектом культурного наследия федерального значения и известно, как дом, в котором в 1887 году родился будущий летчик Петр Нестеров. Концепцию обновления филармонии разработал нижегородский архитектор Станислав Горшунов.