Пожарная сигнализация сработала в нижегородском отеле "Ибис" Общество

Фото: с сайта csat.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пожарная сигнализация сработала в отеле "Ибис" на ул. Горького в Нижнем Новгороде 7 марта. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение об этом поступило спасателям в 12:12. Срабатывание системы пожарной сигнализации оказалось ложным.

"Пожарные подразделения прибыли на место, где окончательно убедились в отсутствии какой-либо угрозы. В 12:25 дан отбой", - сообщили в управлении.

Эвакуация людей не проводилась.