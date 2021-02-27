Пожарная сигнализация сработала в нижегородском отеле "Ибис"

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Пожарная сигнализация сработала в отеле "Ибис" на ул. Горького в Нижнем Новгороде 7 марта. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение об этом поступило спасателям в 12:12. Срабатывание системы пожарной сигнализации оказалось ложным.
"Пожарные подразделения прибыли на место, где окончательно убедились в отсутствии какой-либо угрозы. В 12:25 дан отбой", - сообщили в управлении.
Эвакуация людей не проводилась.
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