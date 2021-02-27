Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в сентябре 31-летнего нижегородца Общество

Фото: ПСО "Волонтер НН"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в сентябре 2020 года в Нижнем Новгороде 31-летнего Сергея Гуляева. Об этом сообщается в группе ПСО "Волонтер" в соцсети ВКонтакте.

Мужчина 7 сентября ушел из дома № 40/1 по ул. Дьяконова и не вернулся.



Известно, что рост Сергея Гуляева 170 см. Он худощавого телосложения с русыми волосами и серыми глазами. У него есть татуировка на левой руке.



Последний раз пропавшего видели в серой ветровке, синих джинсах и синих кроссовках.



Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, волонтеры просят сообщить по телефонам 8-(831) 291-51-51 или 8 - 950- 605-40-76 Ольга (Фиона).