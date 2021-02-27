"Мы восхищаемся вашей красотой, обаянием и терпением", - Игорь Комаров Общество

Фото: pfo.gov.ru

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров направил поздравление с Международным женским днём.

"Дорогие женщины! У нас, в России, настоящая весна начинается 8 Марта, даже если еще лежит снег. Этот день наполнен ароматом цветов, улыбками, теплом и любовью, красотой и нежностью. Мы восхищаемся вашей красотой, обаянием и терпением. Ваша мудрость и понимание – для нас источник сил, вдохновения и новых побед", - говорится в поздравлении.

"Вы добиваетесь успеха в бизнесе и спорте, в общественной и политической жизни, в науке и творчестве, разделяете с нами ответственность за будущее родной страны", - сказано в поздравлении.

"Дорогие женщины, примите самые искренние слова благодарности и восхищения! Будьте счастливы и любимы! Пусть исполняются ваши желания и мечты, пусть вас всегда окружают близкие! Желаю вам новых успехов, крепкого здоровья, жизнерадостного настроения", - говорится в поздравлении.