Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области с 11 по 25 марта

Ярмарки вакансий учебных и рабочих мест пройдут в Нижегородской области с 11 по 25 марта.
Мероприятия будут организованы в центрах занятости населения Дальнеконстантиновского, Краснобаковского, Павловского, Сергачского, Уренского, Шатковского районов, Арзамаса, Кулебак, Навашина, Первомайска, Сарова, Семенова.
Сотрудники центров занятости окажут помощь гражданам в поиске работы, проинформируют о положении на рынке труда, курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки, ознакомят с банком вакансий.
Как сообщили в управлении по труду и занятости населения региона, посетители ярмарок смогут пройти собеседование с работодателями, освоить навыки составления конкурентоспособного резюме, воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости.
За более подробной информацией следует обращаться в центры занятости районов.
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