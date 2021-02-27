Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области с 11 по 25 марта Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Ярмарки вакансий учебных и рабочих мест пройдут в Нижегородской области с 11 по 25 марта.

Мероприятия будут организованы в центрах занятости населения Дальнеконстантиновского, Краснобаковского, Павловского, Сергачского, Уренского, Шатковского районов, Арзамаса, Кулебак, Навашина, Первомайска, Сарова, Семенова.

Сотрудники центров занятости окажут помощь гражданам в поиске работы, проинформируют о положении на рынке труда, курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки, ознакомят с банком вакансий.

Как сообщили в управлении по труду и занятости населения региона, посетители ярмарок смогут пройти собеседование с работодателями, освоить навыки составления конкурентоспособного резюме, воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости.

За более подробной информацией следует обращаться в центры занятости районов.

(16+)