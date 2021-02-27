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Культура и отдых

Идею создания межрегионального театрально-педагогического центра обсудили в Нижнем Новгороде

08 марта 2021 11:09  [64] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Идею создания межрегионального театрально-педагогического центра обсудили в Нижнем Новгороде.

Столицу Приволжья на днях посетили представители Агентства стратегических инициатив. В ходе визита обсуждались перспективы создания межрегионального театрально-педагогического центра "Пиано".

Как заявила заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Маргарита Банникова, нижегородский театр "Пиано" и складывающийся в его рамках театрально-педагогический центр - это уникальный симбиоз образовательных, социокультурных и творческих коммуникаций.

По сообщению пресс-службы нижегородского правительства, Агентство стратегических инициатив намерено оказать помощь в формировании плана развития театра на ближайший период, организации эффективного взаимодействия с федеральными органами власти, ведущими фондами страны.

СПРАВКА:

Театр "Пиано" появился в 1986 году при Нижегородской школе-интернате для глухих детей, в настоящее время он является структурным подразделением нижегородского Театра юного зрителя.

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Теги:
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