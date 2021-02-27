Поздравление с 8 марта появится на нижегородской телебашне Общество

Фото предоставлено Нижегородским филиалом РТРС

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Архитектурно-художественная подсветка на телебашне в Нижнем Новгороде будет включена 8 марта в 19:00.

До конца суток на световом панно будет цветочный орнамент, порхающие бабочки, текст поздравления с Международным женским днем.

По информации Нижегородского филиала РТРС, динамическую подсветку 196-метровой телебашни обеспечивают светодиодные пиксели, расположенные на ее гранях, линейные прожекторы, образующие "световой пояс" по периметру технологической площадки на высоте 140 метров.

Благодаря такой концепции освещения нижегородская телебашня получила свое оригинальное имя – "Волго-Окский маяк".

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