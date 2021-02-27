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Общество

Нижегородские "Волонтеры Победы" поздравляют участниц Великой Отечественной войны с праздником весны

08 марта 2021 12:58  [78] Общество
Фото: НРО ВОД Волонтеры Победы

Фото: НРО ВОД Волонтеры Победы

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородские "Волонтеры Победы" поздравляют участниц Великой Отечественной войны с праздником весны.

По сведениям НРО ВОД "Волонтеры Победы", добровольцы с 5 марта поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с праздником весны. Активисты подготовили цветы, подарки, концерты, чтобы порадовать тех, кто своей красотой, отвагой и выдержкой до сих пор вдохновляет молодежь.

Так, 6 марта Волонтеры Победы навестили Александру Алексеевну Моисееву и Валентину Ивановку Паршину - участниц Великой Отечественной войны.

Александре Алексеевне Моисеевой было 17 лет, когда началась война. Закончив медицинское училище, была призвана на службу в больницу города Камышин Сталинградской области. Под конец войны служила в госпиталях на территории Чехословакии и Польши. В этом году Александре Алексеевне исполнилось 97 лет.

Валентине Ивановне Паршиной сейчас 99 лет. Она всегда в позитивном настроении встречает гостей и говорит о том, что общение с молодежью продлевает жизнь. На вопрос о том, как Валентине Ивановне удалось сохранить такой светлый ум, она дает напутствие - жаловаться на жизнь не нужно, нужно всегда трудиться, придерживаться активного образа жизни и радоваться каждому дню.

"Мы говорим слова благодарности настоящим героиням. Они не только со всей стойкостью прошли военное время, прожили целую жизнь, но и сейчас подают нам пример настоящей русской женщины – сильной и открытой к миру, вдохновляют нас. Даже несмотря на возраст, они всегда выглядят прекрасно и с щедрым гостеприимством встречают. В этот весенний праздник хочется в очередной раз подарить им внимание и окружить заботой", - сказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

СПРАВКА:

Сейчас в Нижегородской области проживают 275 женщин, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

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Теги:
Ветераны Волонтеры Праздники
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