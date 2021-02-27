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Общество

Волонтеры подарили нижегородкам тысячи тюльпанов

08 марта 2021 13:41  [1] Общество
Фото: НРО Единой России

Фото: НРО Единой России

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Международный женский день, 8 марта, региональные отделения "Единой России" и "Молодой Гвардии" присоединились к традиционной всероссийской акции "Вам, любимые!".

Как сообщили в пресс-службе НРО "Единой России", на площадях и улицах Нижнего Новгорода активисты и волонтеры вручали цветы и поздравительные открытки всем проходящим мимо девушкам и женщинам, говорили им теплые слова и комплименты.

А на главной пешеходной улице города - Большой Покровской - к волонтерам присоединился большой партийный медведь - ростовая кукла, с которой все с удовольствием фотографировались.

Женщины благодарили за такой приятный и неожиданный сюрприз. В этот праздничный день волонтеры вручили более пяти тысяч тюльпанов.

"Эта красивая акция уже стала для нас замечательной традицией. Приятно и радостно видеть в ответ улыбки и хорошее настроение у наших женщин. Тысячи цветов – тысячи улыбок! От всего сердца мы поздравляем наших милых и дорогих женщин с этим чудесным, весенним праздником! Вы окружаете нас любовью, заботой, помогаете преодолевать любые преграды, поддерживаете во всем, вдохновляете. Удивительным образом вы успеваете все: справляетесь с домашними делами, создаете уют, воспитываете детей и в то же время достигаете высоких успехов в профессии и общественной деятельности. При этом всегда остаетесь очаровательными и нежными. Спасибо за все, что вы для нас делаете! Пусть этот праздничный день подарит вам весеннее тепло и солнечное настроение, родные и близкие радуют любовью и вниманием и исполняются ваши самые заветные желания!" - поздравил женщин руководитель регионального исполнительного комитета НРО партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

Различные праздничные мероприятия, организованные "Единой Россией" и "Молодой Гвардией", прошли в Нижнем Новгороде и во всех районах и городских округах Нижегородской области. Особые слова благодарности и теплые поздравления адресованы женщинам-медикам, активисты поздравили их на рабочих местах.

Поздравления и подарки получили все нижегородки-ветераны. Череду мероприятий продолжили концерты, представления, флешмобы, конкурсы, викторины, творческие мастер-классы и тематические акции.

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Теги:
Волонтеры Единая Россия празд
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