Подозреваемый в сбыте наркотиков мужчина арестован в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в региональном полицейском главке, гражданин был задержан в Московском районе областного центра.
У мужчины был при себе пакет с неизвестным веществом массой более 25 г. Экспертиза показала, что в упаковке находился метадон.
В ГУ МВД России по региону полагают, что мужчина осуществлял сбыт зелья, используя тайники.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу.
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