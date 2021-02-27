Подозреваемый в сбыте наркотиков мужчина арестован в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Подозреваемый в сбыте наркотиков мужчина арестован в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в региональном полицейском главке, гражданин был задержан в Московском районе областного центра.

У мужчины был при себе пакет с неизвестным веществом массой более 25 г. Экспертиза показала, что в упаковке находился метадон.

В ГУ МВД России по региону полагают, что мужчина осуществлял сбыт зелья, используя тайники.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу.