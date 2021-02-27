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Бизнес

Группа "Открытие" заработала в 2020 году 43,4 млрд рублей чистой прибыли

09 марта 2021 08:26  [77] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Группа "Открытие" заработала в 2020 году 43,4 млрд рублей чистой прибыли. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, совокупные активы банковской группы «Открытие» по итогам 2020 года увеличились на 6% до 3 472 млрд рублей. Объем работающих активов на 31 декабря 2020 года составил 2 351 млрд рублей, или 68%.

По состоянию на 31 декабря 2020 года доля банковского бизнеса группы в совокупных активах составила 78%, или 2 706 млрд рублей. Доля активов пенсионной деятельности составила 17%, или 588 млрд рублей. Доля активов страховой деятельности составила 5%, или 178 млрд рублей.

В структуре активов за 2020 год существенно увеличилась доля кредитного портфеля (с 38% до 46%). Инвестиции в ценные бумаги, включая портфели ценных бумаг пенсионного и страхового бизнесов, составили 32% от совокупных активов группы.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) по итогам 2020 года вырос на 28% (+23% без учета валютной переоценки) до 1 714 млрд рублей.

Кредитный портфель крупному корпоративному бизнесу в 2020 году увеличился на 23% (+16% без учета валютной переоценки) и составил 1 034 млрд рублей на конец года. Кредитный портфель по малому и среднему бизнесу вырос на 23% до 151 млрд рублей, розничный - на 41% до 529 млрд рублей. Рост розничного кредитного портфеля группы "Открытие" значительно превысил аналогичный показатель по банковскому сектору РФ (+14%).

Объем выдач кредитов корпоративным клиентам по итогам прошлого года вырос на 27% и составил 1 193 млрд рублей, клиентам малого и среднего бизнеса - на 13% до 160 млрд рублей, розничным клиентам – на 20% до 281 млрд рублей. Банк "Открытие" занял второе место в банковской системе по темпу роста портфеля необеспеченных кредитов. По объему выдачи ипотечных кредитов банк вышел на пятое место в банковской системе.

Число активных клиентов корпоративного и инвестиционного бизнеса к началу 2021 году достигло 7,4 тысячи, клиентов банков "Открытие" и "Точка" из сегмента малого и среднего бизнеса - 510 тысяч, активных розничных клиентов банка - 3,1 миллиона человек.

Средства клиентов (являются основным источником фондирования для группы с долей 67% от обязательств группы) по итогам 2020 года увеличились на 8% (+5% без учета валютной переоценки) до 1 972 млрд рублей. При этом средства физических лиц выросли на 11% до 1092 млрд рублей, юридических лиц – на 6% до 880 млрд рублей.

Рентабельность капитала (ROTE) по итогам 2020 года достигла 11,5%. Общий норматив достаточности капитала группы (Базель III) на 31 декабря 2020 года составил 15,3% при регулятивном капитале группы в размере 435 млрд рублей. Капитал 1-го уровня группы увеличился до 433 млрд рублей (+36% против 2019 года).

"В 2020 году банк "Открытие" и компании группы, как вся российская экономика и банковская система, были вынуждены работать в новой реальности - в условиях пандемии COVID-19. Несмотря на очевидные сложности, активы группы "Открытие" по итогам 2020 года выросли на 6%. Кредитный портфель до вычета резерва увеличился на 28%", - отметил председатель правления банка Михаил Задорнов.

По его словам, доля кредитов с просроченной задолженностью более 90 дней снизилась по состоянию на 31 декабря 2020 года до 3,1%, что существенно ниже среднего показателя по банковской системе РФ. С учетом дополнительных резервов, которые пришлось создать во втором и третьем кварталах в связи с пандемией и спадом в экономике, общий финансовый результат группы по итогам 2020 года составил 43,4 млрд рублей. Снижение административно-хозяйственных расходов, с одной стороны, и рост операционных доходов, с другой, позволили поднять эффективность нашего бизнеса.

Операционная и финансовая устойчивость была обеспечена благодаря сохранению непрерывности всех бизнес-процессов при оперативном переходе на дистанционный формат работы. Реализованы меры экстренной поддержки клиентов банка – льготные зарплатные кредиты предприятиям наиболее пострадавших секторов бизнеса, кредитные каникулы, обнуление комиссий за обслуживание. Общая сумма поддержки клиентов во время пандемии в рамках государственных и собственных программ "Открытия" в 2020 году составила около 163 млрд рублей.

Масштабные инвестиции "Открытия" в развитие ИТ-инфраструктуры абсолютно оправдались во время пандемии. Уровень проникновения дистанционного обслуживания в услугах для частных клиентов увеличился за год с 56% до 73%. Мы существенно нарастили долю продаж в цифровых каналах, запустили безвизитную технологию дистрибуции карточных и кредитных продуктов.

Розничные интернет- и мобильный банк "Открытия" вошли в топ-5 российского банковского рынка.
За три года мы провели крупнейшую в России трансформацию ИТ-ландшафта и перешли к инновационному развитию. Многие новые комплексы и системы банка стали передовыми на рынке, получили престижные награды и признание ИТ-сообщества.

"По итогам 2020 года группе «Открытие» удалось существенно повысить продуктивность своих бизнесов: доля работающих активов выросла до 68%, что позволяет нам наращивать доходы и рентабельность", - резюмировал Михаил Задорнов.

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Теги:
Банки Открытие
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