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Свет и горячую воду частично отключили в четырех домах Нижнего Новгорода

09 марта 2021 10:09  [59] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет и горячую воду частично отключили в четырех домах Нижнего Новгорода 9 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.

Это связано с проведением плановых работ на сетях.

Под отключение попали дома №92 и 94 по ул. Березовская в Московском районе, где с 8:00 нет электричества. А также №38 по ул. Ошарская и №38Б по ул. Володарского в Нижегородском районе, где с 9:00 нет горячей воды.

Поставка коммунальных ресурсов возобновится к 16:00 в Московском районе и к 17:00 - в Нижегородском.

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Теги:
Ремонтные работы Электроэнергия
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