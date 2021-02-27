Свет и горячую воду частично отключили в четырех домах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет и горячую воду частично отключили в четырех домах Нижнего Новгорода 9 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.



Это связано с проведением плановых работ на сетях.

Под отключение попали дома №92 и 94 по ул. Березовская в Московском районе, где с 8:00 нет электричества. А также №38 по ул. Ошарская и №38Б по ул. Володарского в Нижегородском районе, где с 9:00 нет горячей воды.

Поставка коммунальных ресурсов возобновится к 16:00 в Московском районе и к 17:00 - в Нижегородском.