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Новый детсад построят в Кулебакском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Согласно информации, стоимость объекта составляет 57,4 млн рублей. Завершить строительство планируется в конце 2021 года.
По словам главы поселка Виктора Тулякова, детсад рассчитан на 40 мест.
"Благодаря национальному проекту "Демография" мечта каждой семьи с детьми от 2 до 6 лет, проживающих в поселке, наконец-то, сбудется. Уже совсем скоро малыши смогут посещать новый детский сад", - сказал он.
Ранее сообщалось, что строительство двух детсадов в микрорайоне Новая Кузнечиха завершится к осени 2021 года.
Напомним, что нацпроект "Демография" утвержден в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он включает 5 федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт - норма жизни".
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