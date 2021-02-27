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Общество

Новый детсад построят в Кулебакском районе

09 марта 2021 10:33  [63] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Новый детсад построят в Кулебакском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, стоимость объекта составляет 57,4 млн рублей. Завершить строительство планируется в конце 2021 года.

По словам главы поселка Виктора Тулякова, детсад рассчитан на 40 мест.

"Благодаря национальному проекту "Демография" мечта каждой семьи с детьми от 2 до 6 лет, проживающих в поселке, наконец-то, сбудется. Уже совсем скоро малыши смогут посещать новый детский сад", - сказал он.

Ранее сообщалось, что строительство двух детсадов в микрорайоне Новая Кузнечиха завершится к осени 2021 года.

Напомним, что нацпроект "Демография" утвержден в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он включает 5 федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт - норма жизни".

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Теги:
Детсады
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