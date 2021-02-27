"ТНС энерго НН" ответил на вопросы нижегородцев о снижении затрат собственников квартир на ОДН Общество

Эксперты "ТНС энерго НН" ответили на вопросы нижегородцев о снижении затрат собственников квартир на ОДН. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, гарантирующий поставщик принял участие в "Марафоне ЖКХ". В рамках телефонного марафона эксперты компании напрямую пообщались с жителями Нижегородской области и ответили на актуальные вопросы.

"ТНС энерго Нижний Новгород" на мероприятии представляла начальник департамента по работе с потребителями Галина Шулимова.

"В многоквартирных домах с непосредственной формой управления, согласно вступившим в силу 1 июля 2020 года изменениям в постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, объем электрической энергии, потребляемой на ОДН, начисляется жителям в полном объеме, а не по нормативу, как это было ранее. То есть распределяемый между потребителями объем электроэнергии на ОДН за расчетный период подлежит распределению между собственниками помещений в полном объеме", - сказала она, отвечая на вопрос жителей дома с непосредственной формой управления.

Напомним, что объем электроэнергии на ОДН – это разница объема электроэнергии по коллективному прибору учета и суммы индивидуальных, либо нормативных объемов потребления, в каждом жилом и нежилом помещении дома.

Увеличение платы на ОДН может быть вызвано следующими причинами: Некоторые жильцы не передают показания индивидуальных приборов учета и, как следствие, платят по нормативу потребления, хотя фактически потребляют гораздо больше; не у всех жильцов установлены приборы учета электроэнергии; кто-то из жильцов намеренно занижает свои показания либо самовольно подключился к электросетям жилого дома после отключения за задолженность.

"Если жильцы многоквартирного дома с непосредственной формой управления заметили, что кто-то из соседей был отключен от энергоснабжения за долги, но самовольно подключился и продолжает пользоваться электроэнергией, - заметила Галина Шулимова, - об этом факте необходимо сообщить гарантирующему поставщику, оставив заявку на сайте в разделе "Написать обращение".

"ТНС энерго НН" рекомендует собственникам многоквартирных домов с непосредственной или невыбранной формой управления выбрать старшего по дому, который будет контролировать своевременную передачу показаний жильцами с 23 по 25 число, тогда начисления, в том числе за ОДН, будут максимально корректными.

Также при непосредственной форме управления жители вправе заключить договор управления многоквартирным домом с управляющей компанией. В этом случае весь объем ОДН "ТНС энерго НН" будет предъявлять в адрес управляющей компании по договору энергоснабжения, а не жителям этого многоквартирного дома.

Отметим, что у многих многоквартирных домов с непосредственной формой управления жители заключили с управляющей компанией договор обслуживания, а не управления. По данному виду договора объем электроэнергии на ОДН предъявляется жителям, а не управляющей компании.

Более того, жильцы, выбирая непосредственную форму управления, несут ответственность за общее имущество многоквартирного дома, в том числе, и за внутридомовые электросети. Поэтому, что касается ОДН, жителям выгодно заключать договор управления. В таком случае, управляющая компания будет следить за внутридомовыми электросетями и пресекать самовольные подключения.