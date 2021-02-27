В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
09 марта 2021 11:04  [1] "ТНС энерго НН" ответил на вопросы нижегородцев о снижении затрат собственников квартир на ОДН
09 марта 2021 10:50  [67] Предупреждение о вероятности возникновения ЧС из-за морозов объявлено в Нижегородской области
09 марта 2021 10:33  [58] Новый детсад построят в Кулебакском районе
09 марта 2021 10:09  [88] Свет и горячую воду частично отключили в четырех домах Нижнего Новгорода
09 марта 2021 09:53  [107] Почти 500 тысяч рублей заплатит нижегородец за незаконную вырубку шести деревьев
08 марта 2021 16:38  [2478] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 8 марта
08 марта 2021 13:41  [225] Волонтеры подарили нижегородкам тысячи тюльпанов
08 марта 2021 12:58  [229] Нижегородские "Волонтеры Победы" поздравляют участниц Великой Отечественной войны с праздником весны
08 марта 2021 12:02  [220] Поздравление с 8 марта появится на нижегородской телебашне
08 марта 2021 10:16  [256] Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области с 11 по 25 марта
Общество

"ТНС энерго НН" ответил на вопросы нижегородцев о снижении затрат собственников квартир на ОДН

09 марта 2021 11:04  [1] Общество

Эксперты "ТНС энерго НН" ответили на вопросы нижегородцев о снижении затрат собственников квартир на ОДН. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, гарантирующий поставщик принял участие в "Марафоне ЖКХ". В рамках телефонного марафона эксперты компании напрямую пообщались с жителями Нижегородской области и ответили на актуальные вопросы.

"ТНС энерго Нижний Новгород" на мероприятии представляла начальник департамента по работе с потребителями Галина Шулимова.

"В многоквартирных домах с непосредственной формой управления, согласно вступившим в силу 1 июля 2020 года изменениям в постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, объем электрической энергии, потребляемой на ОДН, начисляется жителям в полном объеме, а не по нормативу, как это было ранее. То есть распределяемый между потребителями объем электроэнергии на ОДН за расчетный период подлежит распределению между собственниками помещений в полном объеме", - сказала она, отвечая на вопрос жителей дома с непосредственной формой управления.

Напомним, что объем электроэнергии на ОДН – это разница объема электроэнергии по коллективному прибору учета и суммы индивидуальных, либо нормативных объемов потребления, в каждом жилом и нежилом помещении дома.

Увеличение платы на ОДН может быть вызвано следующими причинами: Некоторые жильцы не передают показания индивидуальных приборов учета и, как следствие, платят по нормативу потребления, хотя фактически потребляют гораздо больше; не у всех жильцов установлены приборы учета электроэнергии; кто-то из жильцов намеренно занижает свои показания либо самовольно подключился к электросетям жилого дома после отключения за задолженность.

"Если жильцы многоквартирного дома с непосредственной формой управления заметили, что кто-то из соседей был отключен от энергоснабжения за долги, но самовольно подключился и продолжает пользоваться электроэнергией, - заметила Галина Шулимова, - об этом факте необходимо сообщить гарантирующему поставщику, оставив заявку на сайте в разделе "Написать обращение".

"ТНС энерго НН" рекомендует собственникам многоквартирных домов с непосредственной или невыбранной формой управления выбрать старшего по дому, который будет контролировать своевременную передачу показаний жильцами с 23 по 25 число, тогда начисления, в том числе за ОДН, будут максимально корректными.

Также при непосредственной форме управления жители вправе заключить договор управления многоквартирным домом с управляющей компанией. В этом случае весь объем ОДН "ТНС энерго НН" будет предъявлять в адрес управляющей компании по договору энергоснабжения, а не жителям этого многоквартирного дома.

Отметим, что у многих многоквартирных домов с непосредственной формой управления жители заключили с управляющей компанией договор обслуживания, а не управления. По данному виду договора объем электроэнергии на ОДН предъявляется жителям, а не управляющей компании.

Более того, жильцы, выбирая непосредственную форму управления, несут ответственность за общее имущество многоквартирного дома, в том числе, и за внутридомовые электросети. Поэтому, что касается ОДН, жителям выгодно заключать договор управления. В таком случае, управляющая компания будет следить за внутридомовыми электросетями и пресекать самовольные подключения.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ ТНС Энерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph