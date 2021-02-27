Государство приняло решение постоянно контролировать цены Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги вводится в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ, которое утвердило данное решение.

Поясняется, что постоянный мониторинг позволит прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен.

При обнаружении к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или рисков существенного подорожания, информация будет направляться в профильные министерства и ведомства для последующего представления в правительство предложений по возможным мерам экономического реагирования.

В ведении Минсельхоза будут продукты питания и табачные изделия (всего 12 позиций).

У Минпромторга – потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны (13 позиций).

У Минздрава – медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги.

Минэнерго будет отвечать за бензин и дизель, Минцифры – за услуги связи, Минстрой – за жилищно-коммунальные услуги.

Минтранс назначен ответственным за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме такси) транспортом, а также городским наземным электротранспортом.

Минпросвещения – за услуги дошкольного воспитания, а также общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки – за услуги высшего образования.

В ведении Ростуризма будут цены на проживание в гостиницах на внутреннем рынке, Минкультуры будет отвечать за ситуацию в подведомственных учреждениях.

Росалкогольрегулирование назначено ответственным за алкогольную продукцию.