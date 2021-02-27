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Общество

Прокуратура выявила завышение стоимости благоустройства парка Станкозавода

09 марта 2021 15:05  [79] Общество
парк Станкозавода

парк Станкозавода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прокуратура выявила завышение стоимости благоустройства парка Станкозавода в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Согласно информации, ведомством было проверено исполнение муниципальной программы по формированию комфортной городской среды на территории областного центра.

В ходе проверки было установлено, что в июле прошлого года администрация заключила контракт на благоустройство парка. При этом стоимость выполненных работ была завышена на 72 тысячи рублей.

По итогам прокурорской проверки излишне уплаченные денежные средства были возвращены в городской бюджет, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что осенью 2020 года благоустройство парка Станкозавода завершилось с недоработками; мэрия не приняла работу.

В числе недоработок представители администрации города назвали недоделанное освещение.

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Теги:
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