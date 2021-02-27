парк Станкозавода
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Прокуратура выявила завышение стоимости благоустройства парка Станкозавода в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Согласно информации, ведомством было проверено исполнение муниципальной программы по формированию комфортной городской среды на территории областного центра.
В ходе проверки было установлено, что в июле прошлого года администрация заключила контракт на благоустройство парка. При этом стоимость выполненных работ была завышена на 72 тысячи рублей.
По итогам прокурорской проверки излишне уплаченные денежные средства были возвращены в городской бюджет, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось, что осенью 2020 года благоустройство парка Станкозавода завершилось с недоработками; мэрия не приняла работу.
В числе недоработок представители администрации города назвали недоделанное освещение.
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