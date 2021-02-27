Правительство упростило досрочный выход на пенсию некоторым категориям граждан Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Периоды обучения российских врачей и учителей станут включаться в стаж работы. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин 9 марта 2021 года.

Помимо работников сферы образования и здравоохранения, изменение касается работы летчиков, пожарных, спасателей и других категорий, имеющих право на досрочный выход на пенсию.

"Раньше в их стаже засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов", - поясняется на сайте правительства РФ.

Теперь в стаже будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации. Важно, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.