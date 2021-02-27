Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 10 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
09 марта 2021 16:58  [36] Православную воскресную гимназию хотят построить в Автозаводском районе на ул.Поющего
09 марта 2021 16:48  [55] Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает об ограничении подачи тепловой энергии за долги
09 марта 2021 16:45  [8637] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 9 марта)
09 марта 2021 16:41  [83] Павловская ЦРБ получит новое медоборудование в 2021 году
09 марта 2021 15:54  [168] Участников первого железнодорожного круиза встретили в Нижнем Новгороде
09 марта 2021 15:47  [202] Синоптики рассказали о продолжительности аномальных морозов в Нижнем Новгороде
09 марта 2021 15:05  [121] Прокуратура выявила завышение стоимости благоустройства парка Станкозавода
09 марта 2021 14:50  [243] Правительство упростило досрочный выход на пенсию некоторым категориям граждан
09 марта 2021 14:37  [140] Администрация Ленинского района рассказала о благоустройстве парка "Станкозавода"
09 марта 2021 13:51  [171] Жители Московского района хотят построить две детские площадки и отремонтировать три дороги в рамках проекта "Вам решать!"
Общество

Участников первого железнодорожного круиза встретили в Нижнем Новгороде

09 марта 2021 15:54  [168] Общество

Фото: Александр Воложанин

Участников первого железнодорожного круиза встретили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 7 марта состоялась встреча участников первого железнодорожного круиза в рамках пилотного лидерского проекта Агентства стратегических инициатив.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность подобных событий для развития туристической отрасли.

По его словам, проект железнодорожных круизов особенно актуален в канун 800-летия Нижнего Новгорода.

"Мы не только достойно встретим гостей нашего праздника, но и укрепим позиции на российском и международном рынках туристских услуг", – заметил глава региона.

5 марта по маршруту "Москва – Казань – Нижний Новгород – Москва" стартовало пять прицепных "круизных" вагонов с 70 туристами. 7 марта на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода туристов встретил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Он отметил, что 800-летие города даст серьезный импульс развитию региональной туристической индустрии, повышению уровня качества местной инфраструктуры, сервиса и туристических продуктов.

Вице-президент Российского туристского союза Ольга Санаева в свою очередь заявила, что в ближайший месяц будет запущено региональное отделение проектного офиса по развитию детского туризма.

Ранее сообщалось, что за последние десять лет в Нижегородскую область турпоток вырос в два раза, с 614,5 тысяч человек до 1,2 млн человек.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
жд Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph