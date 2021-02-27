Участников первого железнодорожного круиза встретили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Участников первого железнодорожного круиза встретили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 7 марта состоялась встреча участников первого железнодорожного круиза в рамках пилотного лидерского проекта Агентства стратегических инициатив.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность подобных событий для развития туристической отрасли.

По его словам, проект железнодорожных круизов особенно актуален в канун 800-летия Нижнего Новгорода.

"Мы не только достойно встретим гостей нашего праздника, но и укрепим позиции на российском и международном рынках туристских услуг", – заметил глава региона.

5 марта по маршруту "Москва – Казань – Нижний Новгород – Москва" стартовало пять прицепных "круизных" вагонов с 70 туристами. 7 марта на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода туристов встретил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Он отметил, что 800-летие города даст серьезный импульс развитию региональной туристической индустрии, повышению уровня качества местной инфраструктуры, сервиса и туристических продуктов.

Вице-президент Российского туристского союза Ольга Санаева в свою очередь заявила, что в ближайший месяц будет запущено региональное отделение проектного офиса по развитию детского туризма.

Ранее сообщалось, что за последние десять лет в Нижегородскую область турпоток вырос в два раза, с 614,5 тысяч человек до 1,2 млн человек.