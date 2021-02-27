Павловская ЦРБ получит новое медоборудование в 2021 году Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Павловская ЦРБ получит новое медоборудование в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, в рамках нацпроекта для нужд больницы будет закуплено дополнительное эндоскопическое оборудование и рентгеновский аппарат. Начальная максимальная цена контракта составляет 33,5 млн рублей.

"Павловская ЦРБ – крупное медицинское упреждение, которое по отдельным направлениям оказывает помощь жителям нескольких районов области. Оснащение таких больниц – очень важное направление национального проекта. Это позволяет предоставлять людям качественную медицинскую помощь не только в областном центре", - сказал Глеб Никитин.

По словам главного врача ЦРБ Александра Маслагина, в больнице уже завершен ремонт помещения для размещения дополнительного оборудования.

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина с января 2019 года и включает в себя 8 федеральных проектов.

Напомним, что маммографы закупят для нужд пяти нижегородских больниц.

Аппараты для проведения рентгеновской маммографии планируется поставить в следующие лечебные учреждения региона: городская больница №28 Московского района, городская больница №10 Канавинского района, Богородская ЦРБ, Первомайская ЦРБ и Павловская ЦРБ.