Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает об ограничении подачи тепловой энергии за долги. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, шесть клиентов-юридических лиц в Дзержинске и Кстове погасили долги на общую сумму 235 тысяч рублей за тепловую энергию и горячую воду после объезда по нежилым объектам.
Сотрудники управления по работе с дебиторской задолженностью компании встретились с 43 должниками.
Отмечается, что в общей сложности они накопили перед ПАО "Т Плюс" порядка 3 млн рублей неоплат. В число недобросовестных клиентов среди прочих вошли: ООО "Альянс-НВ", ООО "ГК "Электроника-Комплекс", ИП Кошкин Д.А. и ИП Лезова А.В.
Всем должникам вручены уведомления о необходимости оперативной оплаты. В противном случае компания будет вынуждена обратиться в суд, а также ограничить подачу ресурса.
Актуальная информация о нежилых помещениях, полученная во время объезда, будет направлена в службу судебных приставов. Она вправе наложить арест как непосредственно на объекты недвижимости, так и на любое имущество должника и получаемые от сдачи в аренду помещений платежи.
"Морозная февральская погода, когда температура на улице достигала минус 30, не помешала нам провести встречи с клиентами. Цель подобных объездов – обсудить с должниками причины образования задолженности, напомнить им о последствиях неоплаты тепловых ресурсов", - отметил директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+