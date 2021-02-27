Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает об ограничении подачи тепловой энергии за долги Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает об ограничении подачи тепловой энергии за долги. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, шесть клиентов-юридических лиц в Дзержинске и Кстове погасили долги на общую сумму 235 тысяч рублей за тепловую энергию и горячую воду после объезда по нежилым объектам.

Сотрудники управления по работе с дебиторской задолженностью компании встретились с 43 должниками.

Отмечается, что в общей сложности они накопили перед ПАО "Т Плюс" порядка 3 млн рублей неоплат. В число недобросовестных клиентов среди прочих вошли: ООО "Альянс-НВ", ООО "ГК "Электроника-Комплекс", ИП Кошкин Д.А. и ИП Лезова А.В.

Всем должникам вручены уведомления о необходимости оперативной оплаты. В противном случае компания будет вынуждена обратиться в суд, а также ограничить подачу ресурса.

Актуальная информация о нежилых помещениях, полученная во время объезда, будет направлена в службу судебных приставов. Она вправе наложить арест как непосредственно на объекты недвижимости, так и на любое имущество должника и получаемые от сдачи в аренду помещений платежи.

"Морозная февральская погода, когда температура на улице достигала минус 30, не помешала нам провести встречи с клиентами. Цель подобных объездов – обсудить с должниками причины образования задолженности, напомнить им о последствиях неоплаты тепловых ресурсов", - отметил директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.