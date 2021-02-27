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Общество

Эксперты "ТНС энерго НН" рассказали, как бесплатно установить счетчик

10 марта 2021 10:01  [105] Общество

Эксперты "ТНС энерго НН" рассказали, как бесплатно установить счетчик. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, гарантирующий поставщик ответил на вопросы нижегородцев в рамках телефонного "Марафона ЖКХ", в
котором участвовали жилищные и ресурсные организации Нижегородской области.

Одними из самых частых вопросов стали бесплатная установка счетчиков и "умные" приборы учета электроэнергии.

"Сейчас установкой в частном жилом секторе интеллектуальных приборов учета, снятие показаний с которых происходит дистанционно в автоматическом режиме, занимается сетевая компания", - сказала начальник департамента по работе с потребителями ПАО "ТНС энерго НН".

По ее словам, что касается многоквартирных домов, здесь законодательство возложило обязанность по установке электросчетчиков на гарантирующего поставщика. С 1 июля 2020 года "ТНС энерго НН" устанавливает приборы учета по программе бесплатной замены.
Присоединение приборов учета потребителей к интеллектуальной системе учета, согласно законодательству, должно быть обеспечено, начиная с 2022 года.

В пресс-службе компании напомнили, что жители Нижегородской области, у которых отсутствует электросчетчик или прибор учета вышел из строя, могут поменять счетчик бесплатно. Для этого необходимо оставить заявку на сайте в разделе "Написать обращение", прикрепив копию паспорта (2 и 3 страницы), копию документов, подтверждающих право собственности или соцнайма на жилое помещение.

Если счетчик вышел из строя, то, по возможности, прикрепите фотографию прибора учета. Также клиенты компании могут заполнить заявление и подать документы на замену счетчика при личном посещении Центра обслуживания клиентов. Срок рассмотрения заявки и установка прибора учета на бесплатной основе – не более 6 месяцев.

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Теги:
ТНС Энерго
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