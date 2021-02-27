Жители трех домов временно остались без горячей воды в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жители трех домов временно остались без горячей воды в Нижнем Новгороде 10 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.

Речь идет о домах №2 по ул. Сергея Акимова в Канавинском районе, а также № 11 и 13 по б-р. 60-летия победы в Советском районе. Это связано с проведением плановых работ на системах водоснабжения с 9:00 до 13:00 в Канавинском районе и с 10:00 до 16:00 - в Советском.

Напомним, накануне свет и горячую воду частично отключали в четырех домах Московского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода.