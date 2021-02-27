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Происшествия

Более 23 млн рублей "заработали" подпольные банкиры в Нижегородской области

10 марта 2021 10:22  [128] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 23 млн рублей "заработали" подпольные банкиры в Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудники ведомства задержали 5 жителей Нижегородской области в возрасте от 36 до 59 лет, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности.

Полицейские предполагают, что злоумышленники за вознаграждение оказывали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Они использовали счета около 20 подконтрольных организаций, при этом реальной финансово-хозяйственной деятельности они не вели.

Контроль за поступлением и списанием денежных средств с банковских счетов осуществлялся посредством использования систем удалённого доступа. Предполагается, что через фирмы было выведено не менее 250 млн рублей. Полученные средства передавались "клиентам", а часть средств являлась комиссионным вознаграждением самих "банкиров".

За время осуществления противоправной деятельности подозреваемые извлекли незаконный доход в размере свыше 23 млн рублей.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным выдано обязательство о явке.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Теги:
Кража МВД
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