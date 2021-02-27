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Политика

Ассоциация Нижегородских законодателей обсудит взаимодействие с органами МСУ

10 марта 2021 14:41  [104] Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Заседание Ассоциации представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в Нижегородской области при Законодательном собрании состоится 11 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Заседание проведет председатель регионального парламента, председатель Ассоциации Евгений Люлин.

Участники заседания обсудят вопросы, связанные с основными этапами работы Ассоциации, начиная с 2002 года, когда она была создана под руководством Евгения Люлина. Будут поставлены задачи по развитию областного законодательства на ближайший период. Темой для обсуждения станет оптимизация процесса взаимодействия Законодательного собрания с представительными органами МСУ по реализации действующих законов для улучшения качества их исполнения.

Также в повестке дня заседания Ассоциации – реализация органами МСУ полномочий по организации и осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства. Будут обсуждаться вопросы, связанные с организацией сбора твердых коммунальных отходов, формированием Молодежного парламента при Законодательном собрании, изменениями в федеральном законодательстве по организации местного самоуправления.

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Теги:
Законодательное собрание
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