Ассоциация Нижегородских законодателей обсудит взаимодействие с органами МСУ Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Заседание Ассоциации представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в Нижегородской области при Законодательном собрании состоится 11 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Заседание проведет председатель регионального парламента, председатель Ассоциации Евгений Люлин.

Участники заседания обсудят вопросы, связанные с основными этапами работы Ассоциации, начиная с 2002 года, когда она была создана под руководством Евгения Люлина. Будут поставлены задачи по развитию областного законодательства на ближайший период. Темой для обсуждения станет оптимизация процесса взаимодействия Законодательного собрания с представительными органами МСУ по реализации действующих законов для улучшения качества их исполнения.

Также в повестке дня заседания Ассоциации – реализация органами МСУ полномочий по организации и осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства. Будут обсуждаться вопросы, связанные с организацией сбора твердых коммунальных отходов, формированием Молодежного парламента при Законодательном собрании, изменениями в федеральном законодательстве по организации местного самоуправления.