Нижегородская область направит 177 млн рублей на закупку УЗИ-сканеров для перинатальной диагностики Общество

Более 177 млн рублей предполагается выделить из бюджета Нижегородской области на закупку УЗИ-сканеров для перинатальной диагностики. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Новыми аппаратами планируется оснастить кабинеты перинатальной диагностики в 16 медицинских учреждениях региона. Соответствующие расходы предусмотрены в проекте поправок в областной бюджет. Их губернатор внес в Законодательное собрание.

"Закупка нового диагностического оборудования очень важна для дальнейшего снижения уровня младенческой смертности в регионе. Задача врачей - как можно раньше оценить развитие ребенка и помочь будущим родителям", - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, 100,7 млн рублей будет направлено на поддержку нижегородских транспортных предприятий.

При принятии поправок Заксобранием региона доходы областного бюджета на 2021 год будут увеличены на 1,3 млрд рублей, до 203,1 млрд рублей, расходы - на 1,9 млрд рублей, до 224,1 млрд рублей. Изменения в бюджет не повлекут за собой увеличения объема госдолга.