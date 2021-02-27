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Общество

Нижегородский водоканал устраняет скрытую утечку на Московском шоссе

10 марта 2021 16:09  [96] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородский водоканал устраняет скрытую утечку на Московском шоссе. Об этом сообщили в АО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, днем 10 марта на Московском шоссе произошла скрытая утечка на водопроводе.

В настоящее время на месте работают 13 специалистов Нижегородского водоканала и 8 единиц техники, производится обследование сетей и поиск места утечки. Работа осложняется глубиной промерзания грунта и наличием сторонних коммуникаций.

В компании отметили, что в 12:00 было отключено водоснабжение нескольких домов для производства работ. Тем не менее, было организовано альтернативное водоснабжение посредством подвоза питьевой воды.

На данный момент бочки с питьевой водой находятся по адресу Московское шоссе, 185, а также ул. Люкина, 4. Заявку для подачи бочки можно по телефону: 246-99-99.

Отмечается, что в течение дня работы будут завершены.

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Теги:
Водоканал ЖКХ
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