"Масленичные забавы" проходят на благоустроенной по нацпроекту улице в Чкаловске Общество

Фото: Архив НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Масленичные забавы" проходят на благоустроенной в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" улице в Чкаловске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Речь идет об участке улицы Ленина, примыкающем к центральной городской площади Чкаловска, который был благоустроен в 2019 году. На этой улице были отремонтированы пешеходные дорожки, обновлено уличное освещение, разбиты газоны, установлены скамейки, детские и спортивные площадки. Стоимость работ составила около 8 млн рублей.

Главными участниками праздника стали чкаловские школьники. Вместе с ведущими они играли в традиционные русские игры – "Поймай рыбку" и салочки, танцевали и угощались горячими блинами. После окончания праздника многие остались с родителями гулять на детской площадке.

"Общественное пространство расположено рядом с центром города, вокруг находятся многоквартирные дома, поэтому площадка очень востребована. Неудивительно, что и масленичные гулянья для наших ребят проходят именно здесь", - отметила начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа города Чкаловска Наталья Зайцева.

В 2021 году в Чкаловске готовятся к обновлению городской пристани. Проект вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", на проведение работ город получил 50 млн рублей. Жители активно участвовали в обсуждении проекта, и это также было учтено конкурсной комиссией.

Напомним, что с 26 апреля 19 городов и поселков Нижегородской области с наибольшим числом жителей могут принять участие в рейтинговом голосовании на сайте za.gorodsreda.ru. Жители определят, какую территорию необходимо благоустраивать в 2022 году: это может быть сквер, парк, площадь, набережная или другое востребованное у горожан общественное пространство.

Кроме того, весной начнется благоустройство пространств, которые были выбраны в ходе голосования в 2020 году. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных жителями в минувшем году.