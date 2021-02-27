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Общество

Благоустройство ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде начнется в апреле

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Концепция развития ул. Большой Покровской

Концепция развития ул. Большой Покровской

Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Благоустройство ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде планируется начать в апреле. Об этом сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода по итогам совещания рабочей группы общественного контроля за комплексным благоустройством улицы под председательством Олега Лавричева 10 марта 2021 года.

В совещании приняли участие депутаты Гордумы Михаил Иванов и Инна Ванькина, а также председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков, директор Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина, директор департамента благоустройства Антон Максимов и директор департамента градостроительного развития и архитектуры Алла Коновницына.

Представитель подрядчика (ООО "ГорСтрой") доложил участникам о готовности проектно-сметной документации и запланированном графике выполнения работ. По словам руководителя проекта Ильи Заблоцкого, 70% объемов работ компания планирует выполнить собственными силами.  Для работ по электроснабжению будет привлечен субподрядчик.

"31 марта должна быть готова со всеми внесенными изменениями проектная документация. По графику работ мы видим, что уже ведется закупка материалов. С 1 апреля подрядчик планирует выйти на площадку", – резюмировал Олег Лавричев.

Участники совещания также обратили внимание подрядчика и технического заказчика на необходимость проработать с предпринимателями Большой Покровской вопрос перегораживания улицы, чтобы строительно-монтажные работы не парализовали их бизнес.

Напомним, согласно концепции, разработанной КБ "Стрелка", на Большой Покровской заменят мощение, освещение, ливневую канализацию, увеличат зеленые уголки, отремонтируют входные группы, установят лавочки и урны.

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Теги:
Благоустройство Городская дума
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