Общественники войдут в федеральный оргкомитет предварительного голосования "Единой России" Политика

Фото: Единая Россия

Общественники войдут в федеральный оргкомитет предварительного голосования "Единой России". Об этом сообщает пресс-служба партии.

Информацию о том, что и федеральный, и региональные оргкомитеты предварительного голосования будут состоять из 17 человек, а больше половины из них - представители добровольческих организаций и общественники, озвучил один из основателей партии Александр Карелин.

Как сообщает пресс-служба, первое заседание федерального оргкомитета предварительного голосования "Единой России" прошло 10 марта и его председателем утвержден сенатор Александр Карелин. В состав федерального оргкомитета вошла заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина.

"Коллеги предварительно проработают кандидатуры и предложат тех, кто войдет в федеральный оргкомитет и, соответственно, это же требование мы транслируем на региональные оргкомитеты. Мы рады тому, что добровольцы расширят состязательность, усилят ее и сделают предварительное голосование еще более острым и менее предсказуемым", - сказал Александр Карелин.

"В состав федерального оргкомитета от партии вошли представители регионов, нашего молодежного движения, юристы, эксперты в сфере IT-технологий. Мы сейчас говорим про партийную квоту. Но для нас важно, чтобы внешних, непартийных экспертов и общественников в оргкомитете было больше, чем самих партийцев", - отметил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Сами волонтеры, в свою очередь, подтвердили готовность участвовать в организации предварительного голосования партии. Свои кандидатуры они представят до 15 марта, отметила координатор федерального штаба Всероссийской акции взаимопомощи "Мы Вместе" Мария Якунчикова.

Она поблагодарила "Единую Россию" за поддержку в условиях пандемии и напомнила, что ранее президент России Владимир Путин во время встречи с активистами движения "Мы Вместе" поддержал идею об участии волонтеров в политике. Добровольцев эта идея заинтересовала.

"Те волонтеры, которые занимаются помощью людям, в первую очередь идут помогать, их приоритеты не меняются. Но участие в политической жизни поможет им расширить свои возможности помощи людям", - сказала Мария Якунчикова.

Андрей Турчак в свою очередь заявил, что партия готова помогать волонтерам консультациями по участию в предварительном голосовании. Эту инициативу поддерживают в регионах и отмечают, что участие общественников повысит доверие к предварительному голосованию партии.

Следующее заседание оргкомитета - уже в полном составе - намечено на 15 марта. На нем будут утверждены составы региональных оргкомитетов и дан старт выдвижению участников процедуры.

Напомним, предварительное голосование "Единой России" пройдет по максимально открытой и конкурентной модели – преимущественно онлайн с 24 по 30 мая. Голосовать смогут все зарегистрированные на территории РФ избиратели путем верификации через сайт "Госуслуг".

Руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов сказал, что решение "Единой России" о проведении процедуры предварительного голосования по открытой модели, когда голосовать могут не только члены партии, но и беспартийные граждане, заслуживает уважения.

"В условиях растущей политической напряженности, обусловленной ситуацией политического транзита, когда на партию власти оказывается повышенное давление, подобное решение свидетельствует об уверенности партии в электоральной поддержке, уверенности в собственных силах", - заявил политолог.

Вторым важным обстоятельством проводимой процедуры предварительного голосования, по мнению Евгения Семенова, является возможность появления в политике свежих лиц, возможность обновления кадрового ресурса партии.

"Действуя по принципу открытой системы, "Единая Россия" становится центром притяжения активных граждан: от молодежи, проявившей себя в волонтерском движении, до авторитетных лидеров общественного мнения. Таким образом, процедура предварительного голосования работает как механизм, обеспечивающий поступательное развитие, как политической системы страны, так и страны в целом", - отметил руководитель регионального филиала ФоРГО.