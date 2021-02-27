Газопровод отремонтировали в Борском районе после обращения жителей в соцсетях Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Газопровод отремонтировали в селе Кантаурово Борского района после обращения местных жителей в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Обращение жителей зафиксировала система мониторинга "Инцидент Менеджмент" Центра управления регионом (ЦУР).

В одном из пабликов в соцсетях люди написали, что на улице Луговой газовые трубы упали на забор жилого дома. По словам жителей, аварийные службы несколько месяцев не реагировали на обращения. К ситуации подключилась администрация Бора. Проблему удалось решить в течение четырех дней.

Всего с 1 по 8 марта Центр управления регионом Нижегородской области отработал более 1,2 тысячи сообщений нижегородцев в социальных сетях. Среднее время ответа от органов власти составило 6 часов 36 минут.

"Сейчас самая популярная тема в сообщениях жителей региона – уборка дорог и дворов от снега и наледи. Только с 1 марта ЦУР взял в работу более тысячи таких сигналов, половина из них – от жителей Нижнего Новгорода. Благодаря соцсетям можно в режиме реального времени видеть, в каком районе лучше справляются с последствиями снегопадов. Адреса, указанные в обращениях, оперативно передаются коммунальным службам", - рассказал руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

Напомним, Центр управления регионом был запущен в Нижегородской области в апреле 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог".

Основная задача Центра управления регионом – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем. Подробнее о деятельности ЦУР можно узнать в группе ВКонтакте.