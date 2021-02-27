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Анонсы событий для СМИ на 11 марта 2021 года
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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

10 марта 2021 20:29  [1] Общество

Первый в России автомобильный мост из алюминия построят в Нижегородской области к 2022 году

Переправу длиной 72 метра с конструкциями из алюминиевых сплавов планируется разместить в Борском районе на автодороге "Толоконцево – Могильцы" через реку Линда. Это будет первый в России автомобильный мост из алюминия.

Озвучены условия празднования Масленицы в Нижегородской области

В Нижегородской области в условиях распространения коронавируса разрешено такое массовое мероприятие, как празднование Масленицы, которая приходится на 14 марта. Жители региона смогут принять участие в уличных праздничных гуляниях, но с соблюдением требований, которые действуют во время режима повышенной готовности.

Массовая авария с погибшим произошла в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Массовая авария с погибшим произошла в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 10 марта 2021 года. Утром столкнулись фура, автобус и два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе один человек погиб.

Начались работы по благоустройству Нижневолжской набережной

Участок от Канавинского моста до набережной Гребного канала будет благоустроен в июле 2021 года. Подрядчику необходимо озеленить набережную, организовать и отремонтировать покрытие дорожно-тропиночной сети и провести освещение. Будет также и расширена велодорожка, создана детская зона и установлены теневые навесы. Кроме того, на набережной появятся сухой фонтан, арт-объект и новые места для отдыха на склонах берегоукрепления.

Карантин по ОРВИ и коронавирусу введен в 8% школ и детсадов Нижегородской области

В связи с карантином учебный и воспитательный процесс в школах или детсадах региона приостановлен полностью или частично. Часть школ перешли на дистанционный формат обучения.

НЭТ ищет перевозчика для транспортировки десяти трамваев из Москвы

Подрядчику необходимо автомобильным транспортом доставить в Нижний Новгород десять вагонов модели ТАТРА Т3 до 15 мая 2021 года. Даты загрузки вагонов будут согласовываться с ГУП "Мосгортранс".

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