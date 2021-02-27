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Мужчина погиб в ДТП после столкновения с КамАЗом в Нижегородской области. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Нижегородской области.
Согласно предоставленной информации, ДТП произошло 10 марта в 15:28 на 486 км автодороги Москва – Уфа в Лысковском районе.
43-летний водитель иномарки Hyundai потерял управление над автомобилем и выехал на полосу встречного движения, где и совершил столкновение с автомобилем КамАЗ.
В результате автоаварии скончался водитель иномарки, так как он не был пристегнут ремнем безопасности. Его пассажирки: 20-летняя и 16-летняя девушки с переломами костей голени и поясничного отдела позвоночника были доставлены в больницу.
Ранее сообщалось, что человек погиб в массовой автоаварии в Нижнем Новгороде 10 марта.
Позже стало известно, что водитель автомобиля Ford при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю КамАЗ.
В результате этого произошло столкновение еще трех автомобилей: Honda, Kia и САРЗ.
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