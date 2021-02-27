Митрополит Георгий освятит колокола для нижегородского храма в честь святых апостолов Петра и Павла

Митрополит Георгий
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Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятит колокола для нижегородского храма в честь святых апостолов Петра и Павла (улица Максима Горького, дом 141а). Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.
Согласно информации, мероприятие пройдет в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода.
Отмечается, что всего на звоннице Петропавловской церкви будут установлены десять колоколов. Их общий вес составляет 1100 килограммов. Самый большой – благовестник – весит полтонны. Его украшают изображения святых апостолов Петра и Павла, преподобного Сергия Радонежского, святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и священномученика Андрея Бенедиктова, служившего в Петропавловском храме в 30-е годы XX столетия.
Колокола для нижегородской церкви были изготовлены на колокольном производстве в городе Тутаеве Ярославской области.
Напомним, что с 1993 года в храме ведутся реставрационные работы, которые на настоящий момент практически завершены. Сейчас уже расписаны притвор, алтарная и трапезная части церкви, но еще предстоит роспись центральной части.
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