Реставрацию ОКН "Торговый флигель О.Н.Каменевой" на Б. Покровской планируется провести к лету Общество

Фото: https://nizhny800.ru/

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Реставрацию ОКН "Торговый флигель О.Н.Каменевой" (Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 40 (литер А) планируется провести к лету. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной документации, на реставрационно-восстановительные работы на объекте культурного наследия "Торговый флигель О.Н.Каменевой" из средств федерального бюджета выделено почти 1,4 млн рублей.

Компании-победителю в аукционе предстоит провести работы по реставрации фасада здания, при необходимости заменить окна и двери, провести ремонт помещений внутри здания. Отмечается, что все работы должны быть проведены в течение 90 дней с момента заключения контракта, но не позднее 1 июля 2021 года.

СПРАВКА:

Торговый флигель О. Н. Каменевой был построен в 1914—1916 годах. Автор проекта неизвестен.

Флигель является одним из немногих зданий Нижнего Новгорода в стиле романтического модерна, сохранившим исторический вид, объемно-пространственную и объемно-планировочную структуру.

В 1918 году здание было экспроприировано государством. В 1920-х годах в нём размещался Автопромторг, позже — строительные организации. В соответствии с проектом реконструкции улицы в 1930-х годах здание предполагалось снести, но план не был реализован. Сейчас в здании находится областная детская стоматологическая поликлиника.