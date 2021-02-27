Свет и горячую воду частично отключили в пяти домах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет и горячую воду частично отключили в пяти домах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.

Это связано с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Без электроснабжения временно остались дома №17 и 19 по ул. Лобачевского в Сормовском районе - с 9:00 до 13:00, а также без горячего водоснабжения - дома №21, 23, 25 по ул. Московское шоссе в Канавинском районе - с 10:00 до 14:00.

Напомним, что накануне горячую воду отключали в трех домах Канавинского и Советского районов.