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Культура и отдых

Спектакль "Мастер и Маргарита" пройдет в нижегородском "Юпитере" 7 апреля

11 марта 2021 13:44  [67] Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами мероприятия

Спектакль "Мастер и Маргарита" по мотивам романа М. А. Булгакова пройдет в нижегородском КЗ "Юпитер" 7 апреля. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, спектакль создан в мастерской Марка Захарова (ГИТИС) режиссером-постановщиком Сергеем Алдониным. Он был включен в постоянный репертуар Московского драматического театра им Станиславского, а позже стал одним из самых ярких спектаклей в репертуаре театра им. М.А. Булгакова.

"Действие построено по принципу синтеза театрального искусства и элементов шоу: бешеный темпо-ритм, сменяющиеся мизансцены по принципу кинокадра, яркая визуальная форма, оригинальный сценарий. Зрительный зал и сцена превращаются в мистическое пространство, где зритель не знает, откуда появляются и куда исчезают герои. Действо опустится со всех сторон, как со страниц книги, — из окон и тёмных проёмов обрушатся на зрителя персонажи великого романа и заставят прожить таинственную трагикомедию", - говорится в сообщении.

Сергей Алдонин включил в инсценировку фрагменты из черновиков романа, что, по его мнению, позволяет акцентировать главные темы, волновавшие Михаила Булгакова. В постановке много музыки, пантомимы и трюков - словом, всего того, что обычно называют "театром Марка Захарова".

В ролях: Екатерина Климова, Сергей Алдонин, Филипп Бледный, Денис Рожков и др.

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