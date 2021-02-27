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Политика

"Единая Россия" запускает общественные обсуждения поправок в закон о занятости в регионах РФ

11 марта 2021 15:00  [87] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Партия "Единая Россия" запускает общественные обсуждения поправок в закон о занятости в регионах РФ. Об этом сообщает НРО партии.

Согласно информации, в обсуждениях примут участие депутаты от партии всех уровней, представители профсоюзов и эксперты.

"Мы ожидаем, что из регионов поступят предложения о дополнительных мерах поддержки отдельных категорий населения. Речь идет, прежде всего, о защите интересов молодых специалистов, инвалидов, лиц предпенсионного возраста. Кроме того, в пакете поправок могут появиться нормы о материальном стимулировании работодателей, которые принимают на работу социально уязвимые категории граждан. Такое поручение правительству дал Владимир Путин", - сообщил первый заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.

Напомним, 18 февраля "Единая Россия" внесла в Госдуму поправки в закон о занятости.

Документ предусматривает передачу полномочий региональных центров занятости на федеральный уровень. Это позволит создать единую для всей страны систему и перейти от внешней трудовой миграции к внутренней - то есть, работу будут получать в первую очередь жители России, а не приезжие. Также, в случае принятия закона, большинство вопросов в сфере занятости можно будет решать дистанционно.

Как ранее отметил депутат Госдумы от Нижегородской области Артем Кавинов, изменения в закон о занятости объективно необходимы для развития рынка труда.

Партия предлагает внести в закон поддержку не только безработных граждан, но и самозанятых, индивидуальных предпринимателей и работодателей. А именно - проработать стимулы для работодателей, берущих в штат граждан в статусе безработного, предусмотреть помощь для работников в переезде к новому месту работу, поддержку сотрудников организации, которые, попав под сокращение, открывают свое дело.

"Думаем, что эти нововведения сегодня необходимы. Также как и принципиально важным является создание единой федеральной системы, которая в каком-то смысле стирает границы регионов и позволяет человеку выбирать место работы на любой территории страны. Кроме этого, предполагается внедрять проактивный формат предоставления услуг. Это тот вариант, когда не человек идет за услугой, а услуга – к человеку. Речь идет о дистанционных формах взаимодействия, например, оформления статуса безработного, пособия. Эти нововведения в той или иной мере были опробованы во время карантина и социальных ограничений в связи с пандемией", - сказал депутат Артем Кавинов.

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Теги:
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