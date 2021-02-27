Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Греция с 14 мая открывает границы для российских туристов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 12 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Бизнес
11 марта 2021 15:06  [75] Банк "Открытие" в феврале на треть увеличил розничный кредитный портфель
11 марта 2021 11:27  [134] Wink представляет большую библиотеку культовых фильмов
10 марта 2021 15:56  [226] Группа "Открытие": 15% россиян готовы к онлайн-покупке автомобиля
10 марта 2021 13:01  [205] Технопарк "Саров" начал осваивать привлеченные из федерации средства
10 марта 2021 12:49  [237] Банк "Открытие": только 4% жителей ПФО планируют отдохнуть этим летом за границей
09 марта 2021 13:07  [750] Здание обанкротившегося банка "Ассоциация" выставлено на продажу
09 марта 2021 08:26  [261] Группа "Открытие" заработала в 2020 году 43,4 млрд рублей чистой прибыли
05 марта 2021 15:55  [453] Нижегородские предприятия увеличили инвестиции на 21% - до 383 млрд рублей
05 марта 2021 15:13  [393] Детали для насосов высокого давления планируется производить на базе АПЗ
05 марта 2021 13:58  [365] Интерес к умным часам и браслетам накануне 8 марта вырос в четыре раза
Бизнес

Банк "Открытие" в феврале на треть увеличил розничный кредитный портфель

11 марта 2021 15:06  [75] Бизнес

Банк "Открытие" в феврале 2021 года увеличил розничный кредитный портфель на 29% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 480,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Розничного кредитного портфеля в феврале на 2% выше результатов января.

Как пояснили в пресс-службе, наиболее быстрыми темпами увеличивался ипотечный портфель – 41,7% за год (до 257,6 млрд рублей). Рост портфеля необеспеченных кредитов по сравнению с февралем прошлого года составил 18% (до 203,6 млрд рублей), кредитных карт – 9,9% (до 16,2 млрд рублей).

Общий объем выдач розничных кредитов в феврале 2021 года составил 25,1 млрд рублей. Это на 1% меньше, чем годом ранее, но на 40% больше, чем в предыдущем месяце. Наиболее заметную динамику продемонстрировали выдачи кредитов наличными, сумма которых составила 12,9 млрд рублей – это рост на 8% по году и на 39% по сравнению с предыдущим месяцем.

"Розничное кредитование остается приоритетным направлением развития бизнеса банка "Открытие" в 2021 году. Мы намерены обеспечить дальнейший рост всех основных показателей, в том числе за счет выпуска новых интересных продуктов, которые, уверен, приятно порадуют наших клиентов", - прокомментировал директор департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Михаил Чамров.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Открытие Финансовые итоги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph