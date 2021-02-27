Банк "Открытие" в феврале на треть увеличил розничный кредитный портфель Бизнес

Банк "Открытие" в феврале 2021 года увеличил розничный кредитный портфель на 29% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 480,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Розничного кредитного портфеля в феврале на 2% выше результатов января.

Как пояснили в пресс-службе, наиболее быстрыми темпами увеличивался ипотечный портфель – 41,7% за год (до 257,6 млрд рублей). Рост портфеля необеспеченных кредитов по сравнению с февралем прошлого года составил 18% (до 203,6 млрд рублей), кредитных карт – 9,9% (до 16,2 млрд рублей).

Общий объем выдач розничных кредитов в феврале 2021 года составил 25,1 млрд рублей. Это на 1% меньше, чем годом ранее, но на 40% больше, чем в предыдущем месяце. Наиболее заметную динамику продемонстрировали выдачи кредитов наличными, сумма которых составила 12,9 млрд рублей – это рост на 8% по году и на 39% по сравнению с предыдущим месяцем.

"Розничное кредитование остается приоритетным направлением развития бизнеса банка "Открытие" в 2021 году. Мы намерены обеспечить дальнейший рост всех основных показателей, в том числе за счет выпуска новых интересных продуктов, которые, уверен, приятно порадуют наших клиентов", - прокомментировал директор департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Михаил Чамров.