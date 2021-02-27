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Общество

Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 3,4%

11 марта 2021 16:05  [50] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 3,4%. Об этом сообщает Минтруд.

Ведомство поясняет, что индексация производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Таким образом, размер индексации пенсий в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля). В связи с этим в 2021 году индексация размеров социальных пенсий составит 3,4%.

Для индексации из федерального бюджета будет направлено порядка 12,8 млрд рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет 3,9 млн граждан - это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Получатели социальных пенсий – это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. В результате индексации средний размер социальной пенсии составит с 1 апреля 2021 года 10 183 рублей. У тех граждан, у кого своя социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, есть социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.

По данным Пенсионного фонда, в 2020 году пенсии были проиндексированы на 6,1%. В Нижегородской области повышение затронуло почти 65 тысяч пенсионеров, из которых 60,3 тысячи человек являются получателями социальных пенсий.

Размер социальной пенсии после повышения составил 5 606 рублей 15 копеек.

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,3%. Стоимость одного пенсионного коэффициента после повышения в Нижегородской области составила 98 рублей 86 копеек, размер фиксированной выплаты – 6 044 рублей 48 копеек.

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Теги:
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