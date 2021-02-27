Нижегородские добровольцы в сфере культуры реализовали более 2,4 тысячи мероприятий Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Нижегородские добровольцы в сфере культуры в 2020 году реализовали более 2,4 тысячи мероприятий и 135 проектов. Об этом сообщает региональное правительство.

Ход реализации в Нижегородской области программы "Волонтеры культуры" национального проекта "Культура" на 2020-2024 годы обсуждался на отчетной конференции 10 марта.

Как сообщает пресс-служба, наиболее значимыми стали федеральный проект "Культурный квест", региональная акция "Новогоднее чудо" и областной конкурс "Волонтер культуры Нижегородской области - 2020". Многие проекты станут традиционными и будут проводиться ежегодно.

Важным направлением в работе с волонтерами в 2020 году было обучение - практически каждый второй специалист, ответственный за работу с добровольцами в сфере культуры, прошел обучение на портале "Добро. Университет" по темам "Волонтерство в сфере культуры" и "Событийное волонтерство". Образовательные программы продолжатся и в текущем году.

"Прошедший год стал непростым, в том числе для волонтерского сообщества. Пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы: менялись форматы работы, проектов, но мы смогли оперативно перестроиться, что позволило нам качественно провести все запланированные мероприятия. Очень значимым стало для нас участие в федеральном проекте #МыВместе. Благодаря этому мы особенно остро ощутили важность и необходимость нашей помощи, очень часто слышали в свой адрес слова благодарности", - рассказал региональный координатор общественного движения "Волонтеры культуры" в Нижегородской области Александр Зуев.

Нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Он включает три федеральных проекта: "Культурный досуг", "Творческие люди" и "Цифровая культура".