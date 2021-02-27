Нижегородская область вошла в топ-10 по заявкам на конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" Общество

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов РФ по количеству зарегистрированных участников на всероссийский конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Регистрация проходила с 22 января по 5 марта 2021 года. Конкурс проводится АНО "Диалог" и Центрами управления регионом (ЦУР) при поддержке АНО "Россия – страна возможностей".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность подобных конкурсов для развития цифровой экономики региона.

"Мы уделяем большое внимание цифровому развитию Нижегородской области. Реализуем множество полезных интернет-сервисов, в частности, для качественной и быстрой коммуникации с жителями в интернете – эту работу курирует Центр управления регионом Нижегородской области. И, конечно, у нас есть потребность в специалистах по интернет-коммуникациям. Я уверен, что нижегородцы на конкурсе покажут достойный уровень компетенций, смогут повысить свои навыки в digital-сфере, а также попасть в кадровый резерв крупнейших компаний региона и всей страны", - сказал Глеб Никитин.

Заявки на конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" подали 13 404 человека из всех российских регионов.

Заместитель генерального директора АНО "Диалог" Юлия Аблец сообщила, что у конкурса есть потенциал не только как у кадровой площадки, но и как у экспертного объединения, способного выработать единую позицию по ряду актуальных вопросов, например, об образовании в digital-сфере.

"Это достойный итог. Мы довольны тем, что смогли вовлечь в конкурс такое количество людей из digital-среды. Возможности для выбора высококлассных кадров были бы даже при вдвое-втрое меньшем числе участников. Но такая цифра обещает, что конкурс пройдет при высочайшей профессиональной конкуренции, и его победителями станут настоящие "звезды", которые будут востребованы как в нашей компании, так и у партнеров конкурса. Еще один важный результат – высокое внимание профессионального сообщества: крупных компаний, ассоциаций, отдельных экспертов в области digital", – рассказала Юлия Аблец.

Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров тоже высоко оценил результаты заявочной кампании.

"Мы получили заявки из каждого региона страны. Особенно активными были жители Центрального и Приволжского федеральных округов, на долю которых приходится более половины – 54% всех регистраций. Для нас важно, что в этом конкурсе получают шансы на развитие карьеры рядовые специалисты, фрилансеры и те, кто только начинает свой путь в профессии", – пояснил Алексей Комиссаров.

Эксперты конкурса уже начали выборочную проверку заданий, которые участники должны выполнить до старта дистанционного этапа. Для внесения изменений и загрузки заданий выделено дополнительное время. Доступ в личном кабинете продлен до 12:00 по московскому времени 14 марта.